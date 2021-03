Strade Bianche dames : Chantal Blaak se joue de Longo Borghini et assure un nouveau succès néerlandais

Chantal Van den Broek – Blaak a remporté la 7e édition des Strade Bianche réservées au Dames samedi à Sienne. La Néerlandaise a pris le meilleur sur l’Italienne Elisa Longo Borghini, lauréate en 2017, dans la très pentue via Santa Caterina qui mène vers la Piazza del Campo de Sienne. L’ancienne championne du monde (2017) inscrit donc son nom au palmarès de cette course pour la première fois et succède à ses compatriotes Annemiek Van Vleuten (2020, 2019) et Anna Van der Breggen (2018). Cette dernière a pris la 3e place devant Van Vleuten.

Un groupe d’une quinzaine de prétendantes s’est disputé la victoire dans les derniers kilomètres avec des attaques qui ont fusé de part et d’autre. Lotte Kopecky, une nouvelle fois dans le bon coup après son succès au Samyn, a elle aussi tenté sa chance sur les routes blanches toscanes. Elle est parvenue un moment à s’isoler en tête mais a fini par être reprise. Victime d'une crevaison, la championne de Belgique n'a finalement pas pu se battre pour le podium et a terminé à la 17e place à 2:42 de Van den Broek - Blaak.

La Néerlandaise a décroché la 14e victoire majeure de sa carrière qui comprend, en dehors de son titre mondial, une victoire au Tour des Flandres 2020 et à l'Amstel Gold Race 2018.