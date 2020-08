Stijn Vandenbergh ne roulera plus pour AG2R: "Il y a déjà trop de Belges"

Stijn Vandenbergh est à la recherche d'une nouvelle équipe car son contrat ne sera pas prolongé par AG2R, a-t-il confirmé avant le départ de la dernière étape du Tour de Wallonie mercredi.

Vandenbergh en est à sa quatrième saison chez AG2R et ne sera donc pas prolongé par la formation française. "Je suis à la recherche d'une nouvelle équipe", a-t-il déclaré au micro de TV Oost. "Les discussions sont en cours et j'espère que j'aurai plus de certitudes le mois prochain."

Vandenbergh, 36 ans, ne pense pas encore à une fin de carrière. "C'est vrai mais je l'avais déjà dit l'année dernière pour cette saison. Nous verrons bien. Une chose est sûre: je ne veux pas m'arrêter à la fin de la saison."

Lors du stage en juillet, Vandenbergh voulait prolonger avec le formation française qui a déjà annoncé la signature de nombreux Belges pour la saison prochaine: Stan Dewulf, Gijs Van Hoecke, Greg Van Avermaet tandis qu'Oliver et Lawrence Naesen font déjà partie de l'équipe.

"Il y a déjà trop de Belges", a sourit Vandenbergh. "De plus, Greg vient avec Michael Schär. Le groupe est déjà au complet pour les classiques printanières. J'ai vécu de beaux moments chez AG2R et il est peut-être temps de changer d'air."