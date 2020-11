Stijn Vandenbergh met un terme à sa carrière

Sans contrat après avoir passé 4 saisons au sein de l’équipe AG2R, Stijn Vandenbergh a décidé de pendre son vélo au clou à 36 ans, apprend-on ce vendredi dans Het Laatste Nieuws.

Le spécialiste des classiques pavées aurait bien roulé une année de plus mais n’est pas parvenu à trouver d’employeur. "A la place, je profiterai du temps libre que je n’ai jamais eu et aussi de ma fille Victoria."

Vandenbergh quitte donc le peloton après 16 saisons lors desquelles il a récolté trois victoires : une étape du Tour de Valence en 2016 et une étape et le classement final du Tour d’Irlande en 2007. Handicapé par une pointe de vitesse moins importante que ses adversaires, il s’est distingué dans les Classiques flandriennes avec plusieurs accessits mais aucune victoire : 2e et 4e au Circuit Het Nieuwsblad en 2013 et 2015, 4e au Tour des Flandres et au GP de l’E3 en 2014.

