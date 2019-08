Stijn Steels et Bert Van Lerberghe rejoignent Deceuninck-Quick Step

Stijn Steels et Bert Van Lerberghe se sont engagés pour deux ans, jusqu'en 2022, avec Deceuninck-Quick Step, a annoncé la formation WorldTour belge samedi. Le premier vient de l'équipe Roompot-Charles, le second de Cofidis. Ce sera pour tous les deux une première expérience au niveau du WolrdTour.

Professionnel depuis 2013, Stijn Steels, 29 ans, vient de prendre la 3e place de la 4e étape du Tour de Wallonie. "Je roulais avec le maillot de l'équipe quand j'étais petit, c'est donc un rêve qui se réalise", déclare Stijn Steels, qui est le neveu de Tom Steels, le directeur sportif de Deceuninck-Quick Step. "Je rejoins Tim Declercq et Yves Lampaert, qui sont mes meilleurs amis. On se connaît depuis 15 ans, c'est super d'être dans la même équipe, et celle de mon oncle Tom. Travailler avec lui est ce qui peut m'arriver de mieux. Nous sommes très proches."

Bert Van Lerberghe, 26 ans, est professionnel depuis 2015. Il a accroché quelques top 10 dans des courses comme le Circuit Het Nieuwsblad, la Brussels Cycling Classic, la Nokere Koerse et la Handzame Classic. "Je pense que je peux aider l'équipe dans les sprints et dans les classiques. Je sens que je peux encore beaucoup progresser. Je suis un poisson-pilote et je rejoins l'équipe qui a un des meilleurs trains du peloton".