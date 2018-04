Stijn Steels, équipier de Michael Goolaerts : "Ce qui devait être un rêve s'est transformé en un jour noir" - © THIERRY ROGE - BELGA

"On n'est pas préparé à un tel événement. C'est une claque énorme", a souligné Nick Nuyens le manager de l'équipe belge. "Il faut avancer et courir est la meilleure manière de le faire. C'est ce que Michael aurait voulu. Nous nous sommes réunis avec le staff et les coureurs pour parler. Tout le monde a pu s’exprimer. Ça a fait du bien à tout le monde. Nous avons aussi reçu la visite des parents et du frère de Michael. C'était un moment fort".



Stijn Steels et Sean De Bie, deux coureurs de Verandas Willems-Crelan, se sont aussi présentés face à la presse. L'ex-coureur de Lotto-Soudal est revenu sur la personnalité de Michael Goolaerts avec qui il s'est entraîné "presque quotidiennement cet hiver". "Je me rappelle de lui comme quelqu'un de jovial. Personne ne vous dira quelque chose de négatif à son sujet et aucun mot négatif ne sortait de sa bouche. C'était le garçon le plus apprécié de l'équipe", a décrit De Bie qui s'attend à être rattrapé par les émotions après la Flèche Branbançonne. "On va essayer d'être concentré sur la course. Après, on risque d'avoir le contre-coup et les émotions risquent de remonter à la surface."



Le neveu de Tom Steels a lui évoqué les circonstances de l'accident. Quand il a vu son équipier sur le bord de la route, il a "directement compris que c'était sérieux". "L'équipe avait fait un bon Tour des Flandres, elle était en confiance au départ de Paris-Roubaix. Ce devait être notre course. On avait une chance de bien figurer avec Wout (Van Aert, ndlr). Ce qui devait être un rêve s'est transformé en un jour noir", a conclu Steels.