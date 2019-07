Steven Kruijswijk, la discrétion lui va si bien

A l'abri des projecteurs, dans l’anonymat (quasi) total, Steven Kruijswijk pointe aujourd’hui à une intéressante troisième place au classement général. Il ne fait pas de coup d’éclat, reste, comme toujours, dans l’ombre médiatique. Parce que Kruijswijk, c’est le prototype du coureur qui semble se complaire dans la discrétion. Probablement parce qu’il sait que c’est là qu’il est le plus redoutable. Portrait d’un coureur atypique.

Le vélo, il ne le débute qu’à 15 ans. Dès 2007, il intègre pourtant l’effectif professionnel de Rabobank. Et pendant cinq ans, il va servir de lieutenant à Robert Gesink. C’est lui qui fait le travail dans l’ombre de son leader. Parce que c’est dans son caractère : la discrétion au détriment de l’exubérance. Contrairement à d’autres coureurs qui vont profiter d’une course pour exploser aux yeux du grand public, le début carrière de Kruijswijk va s’avérer d’une surprenante linéarité. Se sacrifier pour le collectif. Encore et encore.

Au fil des saisons, la structure Rabobank change de nom. D'abord Belkin, elle deviendra Lotto-Jumbo avant de porter son nom actuel, Jumbo-Visma. Dans l'ombre, Steven Kruijswijk grimpe, lui, les échelons. Il est propulsé leader par sa formation. Un statut qu’il ne connaît pas, auquel il doit s’habituer mais qui, au final, lui sied si bien. Parce que des qualités, il en a. Et il va le prouver au Giro 2016. Un Tour d'Italie qui va se revêtir d'un voile dramatique inattendu. Exceptionnel de courage, le Néérlandais place une attaque fulgurante lors de la 14e étape alors qu'on ne l'attendait pas. Les favoris, Chavez et Nibali en tête, sont incapables de suivre. A la pédale, il prend le maillot rose. Après la 16e étape, Kruijswijk compte même près de trois minutes d’avance sur ses poursuivants. Son premier Grand Tour lui tend les bras...puis patatra dans une anodine descente de la 19e étape. Lancé à toute allure, il perd le contrôle de son vélo, heurte un bloc de glace et chute lourdement. Il repart, mais le mal est fait. Esseulé, il perd un temps énorme. Il finira le Giro à une frustrante 4e place. Un Tour d'Italie paradoxal : il en restera un douloureux cocktail entre la fierté d'une éclosion définitive et la déception d'être passé si près d'un Graal inespéré.