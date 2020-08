Stefan Küng champion d'Europe du contre-la-montre à Plouay, Campenaerts, 3e, doit se contenter du bronze

Stefan Küng est le nouveau champion d'Europe du contre-la-montre ! Sur un parcours vallonné de 25,6 kilomètres autour de Plouay, le spécialiste suisse s'est montré le plus rapide, bouclant le parcours en 30 minutes et 18 secondes. Il devance le Français Remi Cavagna de 17.11 secondes et notre compatriote Victor Campenaerts, 3e de 21.30 secondes. Un trio qui aura complètement dominé la course puisque l'Anglais Alex Dowsett termine au pied du podium...à 1min03 de Küng et donc 42 secondes de Campenaerts. Küng succède ainsi à Remco Evenepoel au palmarès.

"J'avais de très bonnes jambes aujourd'hui. C'est drôle parce que ma dernière course c'était le Dauphiné où on n'arrêtait pas de grimper. Quand j'ai donc changé de vélo la semaine dernière, je n'avais pas de bonnes sensations du tout. Mais ça s'est amélioré au fil des jours et aujourd'hui je me sentais vraiment bien. Je suis très heureux" a avoué Stefan Küng, lauréat du jour.