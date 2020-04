Staff licencié, coureurs non-payés, un soigneur de l'équipe CCC de Greg Van Avermaet témoigne

Une situation dramatique

A l'arrêt depuis le début du mois de mars, le peloton cycliste a vu toutes les courses du printemps disparaître une à une du calendrier. Or, sans courses, les équipes du World Tour déplorent un énorme manque à gagner financier tout en devant continuer à payer leurs coureurs et leur personnel. Plusieurs équipes (Astana, Lotto Soudal) avaient déjà annoncé des diminutions de salaires et la mise au chômage d'une partie de leur personnel mais la formation CCC va encore plus loin en cassant les contrats de tout son staff (une cinquantaine de personnes), sans mesures de compensations. "On est tous licenciés avec effet immédiat" nous confie Yuri Feijtel, soigneur depuis plusieurs années dans cette équipe. "Il ne reste que 2 personnes (ndlr:du service course) en Belgique et 2 autres aux Etats-Unis, mais tous les autres: soigneurs, mécanos, ostéopathes, kinés, directeurs sportifs, service presse sont mis dehors". Une nouvelle qui a fait l'effet d'un électrochoc: "Nous ne nous y attendions pas", poursuit-il, "Beaucoup d'équipes souffrent en ce moment, dans tous les sports, et nous étions bien sûr prêts à faire efforts mais on n'en a pas l'occasion. On nous met devant le fait accompli et il faut bien l'accepter".

Sans emploi et sans revenus, le personnel de l'équipe CCC est libre de chercher un nouveau travail mais reste réaliste. Par les temps qui courent, aucune équipe ne cherche à embaucher. Les grands patrons de l'équipe le savent et demandent d'ailleurs au personnel de rester disponible en cas de reprise de la saison. "C'est paradoxal", souligne le jeune soigneur belge. "On nous vire mais en même temps on nous demande de rester loyal et attentif en cas de reprise cet été. Personnellement je n'y crois pas".

