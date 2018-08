Stacchiotti remporte au sprint la 5ème étape du Tour du Portugal

Riccardo Stacchiotti (MSTina-Focus) a remporté lundi la 5e étape du Tour du Portugal, longue de 191,7 km entre Sabugal et Viseu. L'Italien de 26 ans, déjà vainqueur de la première étape, a devancé l'Espagnol Enrique Sanz (Euskadi - Murias) et le Portugais Joao Matias (Vito-Feirense-BlackJack). Premier Belge, Franklin Six (WB Aqua Protect Veranclassic) a pris la 6e place.

Déjà double vainqueur d'étape, l'Espagnol Raul Alarcon (W52/FC Porto) est toujours leader du classement général. Alarcon, tenant du titre, compte une avance de 52 secondes sur le Portugais Joni Brandao (Sporting Clube de Portugal). Troisième, l'Espagnol Vicente Garcia De Mateos (Aviludo-Louletano) pointe à 1:41.

Mardi, la 6e étape reliera sur 165,4 km. Sernancelhe à Boticis et offrira aux coureurs un profil très accidenté. Le Tour du Portugal s'achèvera le 12 août par un contre-la-montre individuel de 17,3 km à Fafe.