Soupçons de liens entre Fuglsang et le sulfureux docteur Ferrari : Astana réagit

Criterium du Dauphine 2019 : Victoire de Jakob Fuglsang - Criterium du Dauphine - 16/06/2019 Le Danois Jakob Fuglsang (Astana) a remporté la 71e édition du Critérium du Dauphiné dimanche au terme de la dernière étape montagneuse entre Cluses et Champéry (113,5 km). La victoire du jour est revenue à Dylan van Baarle (Ineos) qui s’est montré le plus résistant pour franchir cette étape aux 7 cols. Le Néerlandais a mené à bien une échappée de 13 coureurs partie en début d’étape et conclue par un sprint à deux entre le coureur d’Ineos et l’Australien Jack Haig (Mitchelton-Scott). Fuglsang, également vainqueur du Dauphiné en 2017, n’a eu aucune difficulté à défendre son maillot jaune malgré un terrain propice aux attaques. Ses adversaires se sont en effet montrés attentistes et ne l’ont jamais réellement attaqué. Son plus proche poursuivant, Adam Yates, a d’ailleurs abandonné à 47 km du terme pour des raisons encore inconnues. Au final, Fuglsang conserve une avance de 20 secondes sur Tejay Van Garderen et de 21 sur Emmanuel Buchmann. Wout Poels (4e à 28s), et Thibaut Pinot (5e à 33s) terminent devant le Belge Dylan Teuns (6e à 1 : 11), auteur d’un Critérium du Dauphiné remarquable. Bjorg Lambrecht conclut lui aussi cette semaine en beauté en terminant avec les meilleurs pour finalement décrocher une jolie 12e place au général et surtout le maillot de meilleur jeune. Autre Belge en évidence sur les routes françaises, Xandro Meurisse s’est classé 9e de l’étape et 14e du général.