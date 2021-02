Sosa dompte le Mont Ventoux et la troisième étape du Tour de la Provence, la jeunesse belge se montre

Le Colombien Ivan Sosa (Ineos Grenadiers) a remporté ce samedi la troisième et avant-dernière étape du Tour de la Provence disputée sur la distance de 153.9 kilomètres entre Istres et le Chalet Reynard (Mont Ventoux).

Le coéquipier d'Egan Bernal et du Belge Laurens De Plus s'empare également du maillot bariolé de leader de l'épreuve. Egan Bernal offre le doublé à Ineos Grenadiers et à la Colombie en terminant deuxième à 15 secondes, juste devant le Champion du Monde français Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick-Step), troisième à 18 secondes.

Premier Belge à rejoindre l'arrivée, le jeune Mauri Vansevenant (Deceuninck - Quick-Step) a terminé huitième à 48 secondes. Dylan Teuns (Bahrain Victorious) s'est lui classé seizième, à 1:50.

Après deux étapes gagnées par l'Italien Davide Ballerini (Deceuninck - Quick-Step), les grimpeurs et les favoris pour la victoire finale ont pu s'expliquer sur les pentes du mythique Mont Chauve.

Côté belge, Florian Vermeersch (Lotto Soudal), 21 ans, a été l'un des grands animateurs de l'étape du jour en faisant partie de la bonne échappée. Il avait déjà tenté sa chance vendredi et a donc confirmé qu'il était en forme.

Mauri Vansevenant (Deceuninck - Quick-Step), 21 ans lui aussi, a accompagné les meilleurs dans le Ventoux et a travaillé pour Julian Alaphilippe lorsque le Colombien Ivan Sosa (Ineos Grenadiers) est passé à l'attaque à cinq kilomètres du but. Il a ensuite rejoint l'arrivée à une très belle huitième position.

Dimanche, la quatrième et dernière étape du Tour de la Provence emmènera les coureurs d'Avignon à Salon-de-Provence sur la distance de 163.2 kilomètres.