Sky remporte le contre-la-montre par équipes du Critérium du Dauphiné

L'équipe Sky a remporté la 3e étape du Critérium du Dauphiné (WorldTour), un contre-la-montre par équipes de 35 kilomètres entre Pont-de-Vaux et Louhans-Châteaurenaud, mercredi. Le Polonais Michal Kwiatkowski (Sky) a repris le maillot jaune de leader au Sud-Africain Daryl Impey (Mitchelton-Scott).

Les Sky ont claqué un chrono de 36:33 (57,456 km/h de moyenne), devançant de 37 secondes les BMC et de 52 secondes la formation belge Lotto-Soudal.

Mitchelton-Scott, l'équipe de Daryl Impey, a pris la 4e place, à 56 secondes des Sky, devant l'équipe Quick-Step Floors, 5e à 1:01. Wanty-Groupe Gobert termine au 21e rang à 3:11.

Vainqueur du prologue, Kwiatkowski avait cédé le maillot jaune à Impey, le vainqueur de la 1e étape, après qu'il a chuté dans le final de la 2e étape mardi.

Le Polonais a repris la tête du général grâce au succès des Sky mercredi. On trouve quatre coureurs Sky aux quatre premières places du général: Kwiatkowski devance l'Italien Gianni Moscon de 3 secondes, l'Espagnol Jonathan Castroviejo de 9 secondes et le Britannique Geraint Thomas de 21 secondes. Le premier Belge est Jens Keukeleire (Lotto-Soudal), 9e à 1:01.

A noter qu'aucun ancien vainqueur de l'épreuve n'a pris le départ du Dauphiné 2018. En effet, le Danois Jakob Fuglsang, vainqueur en 2017, a choisi de s'aligner sur le Tour de Suisse, tout comme l'Espagnol Alejandro Valverde (2008 et 2009). Andrew Talansky (2014) et Bradley Wiggins (2011 et 2012) se sont dirigés respectivement vers le triathlon et l'aviron alors que Janez Brajkovic (2010) n'évolue plus au haut niveau.

Chris Froome, qui a remporté trois fois l'étape finale du Dauphiné sur les cinq dernières années, se repose encore après son sacre au Giro et a choisi une préparation différente pour le Tour