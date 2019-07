Six à huit semaines de rééducation pour Jolien D'hoore, très affectée mentalement

Victime d'une fracture du coude lors de la première étape du BeNe Ladies Tour vendredi, Jolien D'hoore sera absente 6 à 8 semaines, a expliqué la coureuse de Boels-Dolmans, très affectée, dimanche.

Jolien D'hoore a été opérée samedi à l'hôpital AZ Elisabeth d'Herentals. "A présent, je dois me résoudre à une longue rééducation de 6 à 8 semaines. Mais j'ai d'abord besoin de temps pour tout remettre en place, apaiser mon esprit et mettre mon vélo de côté", a-t-elle expliqué sur les réseaux sociaux. "Ce n'est pas seulement un coup dur physique. Je voudrais dire que cela m'affecte mentalement de devoir recommencer une nouvelle rééducation pour cette deuxième blessure en cinq mois qui me fait manquer mes objectifs (Ride London, EC Alkmaar, la Suède, ...). Je n'ai pas d'autres mots pour expliquer que je suis dévastée, mais la vie continue je suppose. Je vais reste aussi déconnectée pour passer plus de temps avec ma famille et les amis".

Jolien D'hoore avait été prise dans la chute massive à un kilomètre de l'arrivée vers Rosendaal lors de la première étape du BeNe Ladies Tour et a été relevée avec une fracture du coude.