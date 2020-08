Simon Yates reste fidèle à Mitchelton-Scott où il a prolongé son contrat de deux ans

L'équipe de cyclisme Mitchelton-Scott est assurée de conserver les services de son leader Simon Yates lors des deux prochaines années. Le vainqueur de la Vuelta 2018 restera au sein de l'équipe australienne du WorldTour au moins jusqu'à la fin de l'année 2022. Son frère jumeau Adam Yates n'a pas encore prolongé son contrat qui arrive à échéance.

La nouvelle a été annoncée mercredi après la décision du propriétaire de l'équipe, Gerry Ryan, continuera d'exercer ses activités pendant au moins deux ans encore. Il soutient l'équipe depuis sa création en 2012.

Simon Yates a rejoint Mitchelton-Scott deux ans plus tard en tant que néo-professionnel. Depuis lors, le Britannique, âgé de 28 ans, a remporté dix-sept victoires pour l'équipe, dont des victoires d'étapes au Tour de France, au Giro et au Tour d'Espagne qu'il a remporté en 2018. En bon grimpeur, Yates a également obtenu des Top 10 au classement final du Tour et du Giro.

"Simon a offert à notre organisation de grands moments, dont la première victoire dans un grand tour, et nous sommes convaincus que nous atteindrons ensemble de nombreux autres succès", a déclaré Ryan.