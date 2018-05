Simon Yates remporte la 9e étape du Giro et renforce son maillot rose, Froome hors du top 10

Simon Yates (Mitchelton-Scott) s'est adjugé au sommet du Gran Sasso d'Italia, un col de 1e catégorie, la 9e étape de la 101e édition du Tour d'Italie cycliste. Au terme des 225 km du parcours des 26,5 km de l'ultime montée à 3,9% de moyenne (8,2 dans les 4 derniers kilomètres dont des passages à 13%), le Britannique s'est imposé au sprint devant le Français Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) et son équipier colombien Johan Esteban Chaves (Mitchelton-Scott), tous trois ont été crédités du même temps. Vainqueur du Giro l'an dernier, le Néerlandais Tom Dumoulin (Sunweb) a franchi la ligne en 8e position à 12 secondes.

Au classement général, grâce aux bonifications, Yates conforte son maillot rose de leader du classement général. Il possède désormais 32 secondes d'avance sur Chaves, 38 sur Dumoulin et 45 sur Pinot.

L'une des informations du jour fut l'incapacité de Christopher Froome (Sky) de suivre les meilleurs dans les deux derniers kilomètres. Le quadruple vainqueur du Tour de France a concédé plus d'une minute sur Yates et a quitté le Top 10 du général. L'Italien Fabio Aru (UAE-Team Emirates) a terminé encore plus loin.

Simon Yates succède à l'Italien Marco Pantani, dernier vainqueur au sommet du Grand Sasso d'Italia dans le Giro en 1999.

Lundi, les coureurs bénéficieront d'une deuxième journée de repos avant d'aborder mardi la plus longue étape de cette année, 239 km entre Penne et Gualdo Tadino.