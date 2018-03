Simon Yates : "Ce sera très serré"

Simon Yates a prouvé qu'il était déjà en forme en ce début de saison. Le Britannique de Mitchelton-Scott a remporté la 7e étape de Paris-Nice au sommet de la Colmiane, prenant les commandes du général par la même occasion. "Ce sera très serré dimanche", a averti le grimpeur de 25 ans, auteur samedi de sa 7e victoire en carrière.

"J'ai été très bien protégé par mes équipiers", a lancé Yates d'emblée après l'arrivée. "La journée a été difficile dès le début. Mais j'ai pu préserver de l'énergie grâce au travail de mon équipe. A la fin, il m'en restait un peu plus que les autres !"

Yates a bâti son succès d'une franche attaque à 4,3 km de la ligne que seul Ion Izagirre (Bahrain) a été capable de suivre. Il a ensuite placé une nouvelle accélération avant la flamme rouge, s'assurant la victoire d'étape. "Dans la dernière montée, Astana a assuré le rythme puis, avec Roman (Kreuziger), on a décidé d'accélérer et j'y suis allé."

Le Britannique compte respectivement 11 et 12 secondes d'avance sur les frères Izaguirre à la veille de l'ultime étape de la course au soleil. "Ce sera très serré, les frères Izagirre sont de très bons coureurs. Je m'attends à ce que la course soit agressive mais j'ai confiance, j'ai une bonne équipe avec moi."

Dimanche, la 8e étape de cette 76e édition de la course à étapes française verra le peloton effectuer une boucle de 110 km autour de Nice. Six difficultés seront au programme d'un parcours qui pourrait convenir aux baroudeurs.