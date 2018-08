Simon Gerrans, 38 ans, raccrochera en fin de saison

Simon Gerrans a annoncé qu'il allait mettre un terme à sa carrière, à 38 ans, à l'issue de la saison. L'Australien, vainqueur de Liège-Bastogne-Liège en 2014 et Milan-San Remo en 2012, s'est exprimé dans une longue lettre ouverte publiée mardi par son équipe BMC, qu'il avait rejoint cette année après 7 saisons chez Orica-GreenEdge.

L'homme compte 33 victoires professionnelles à son compteur et à estimé que "c'était le bon moment pour passer à une nouvelle période de sa vie", bien qu'il se sente encore "à un bon niveau physique", mais la passion pour son sport "n'est plus ce qu'elle était". Simon Gerrans reconnaît que le cyclisme est trop dur "sauf si vous êtes prêts à vous y engager sans réserve."

Simon Gerrans aura connu plusieurs équipes au cours de sa carrière portant successivement les maillots d'AG2R Prevoyance, Credit Agricole, Cervelo TestTeam, Sky, GreenEDGE et BMC depuis cette saison.

Vainqueur d'une étape dans chacun des trois grands Tours, il aura remporté notamment Liège-Bastogne-Liège en 2014, deux étapes du Tour de France (en 2008 et 2013), Milan-San Remo en 2012, une étape au Giro en 2008 et une autre à la Vuelta en 2009, deux fois le GP du Québec (2012, 2014) et une fois le GP de Montréal (2014). Son dernier succès remonte à 2016 au Tour Down Under où il avait remporté deux étapes et le classement général.

L'Australien ne voulait pas seulement retenir ses victoires dans des classiques ou des grands Tours, mais "surtout la joie et du bonheur des victoires de mon équipe et des gens qui me sont proches. J'ai adoré célébrer les victoires de mes coéquipiers auxquelles j'ai pu contribuer".

Simon Gerrans veut à présent consacrer plus de temps à sa famille, Rahna, son épouse, Oscar et Isla, ses enfants.