Simon Clarke prend le meilleur sur Barguil et Nibali à la Royal-Drôme Classic

Simon Clarke (EF Pro Cycling) a inscrit son nom au palmarès de la huitième édition de la Royal Bernard Drôme Classic (1.Pro). Après 203 kilomètres de course avec départ et arrivée à Livron-sur-Drôme, l'Australien de 33 ans a devancé le Français Warren Barguil (Team Arkéa Samsic) et l'Italien Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo) au terme d'un sprint à trois.

Les trois coureurs avaient pris la poudre d'escampette à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée, profitant d'un profil accidenté avec quatre côtes dans le final. Plus véloce que Barguil et Nibali, Clarke a décroché la 6e victoire de sa carrière, la première depuis août 2018 et un succès dans la 5e étape du Tour d'Espagne.

Julien Mortier (Bingoal - Wallonie Bruxelles) a terminé 26e et premier Belge alors que le Français Julian Alaphilippe, cador du cyclisme mondial, a dû se contenter de la 17e place.

Samedi, le Français Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step) a remporté, après un énorme effort solitaire, la Faun-Ardèche Classic, première des deux courses des Boucles Drôme Ardèche.