Si l'E3 à Harelbeke peut avoir lieu le 26 mars, ce sera sans public

Grand Prix E3 2017 : Victoire de Greg Van Avermaet - Grand Prix E3 Harelbeke - 26/03/2017 Au terme d’un final à trois haletant, Greg Van Avermaet a remporté son premier Grand-Prix E3, quelques semaines après avoir gagné le Nieuwsblad. A 72 km, Tom Boonen a fait exploser le peloton, comme à son habitude, dans le Taaienberg. Dès que le regroupement s’est opéré, Philippe Gilbert a insisté. Bientôt rejoint par Oliver Naesen, Greg Van Avermaet et Sep Vanmarcke, entre autres. Le groupe ainsi formé a repris ce qu’il restait de l’échappée matinale. Dans le Vieux Quaremont, Oliver Naesen, Greg Van Avermaet et Philippe Gilbert se sont naturellement détachés. Derrière, malgré la réaction des Trek, on jouait déjà battu. La victoire devait se jouer entre les trois Belges. Mais Philippe Gilbert ne voulait pas d’une arrivée au sprint en tentant de lâcher tout le monde dans le Tiegemberg, dernier mont de la journée. Oliver Naesen, un temps décroché, parvenait à revenir après la descente. Les trois hommes se sont départagés au sprint et Greg Van Avermaet est parvenu à battre Philippe Gilbert de justesse. Tom Boonen a dû se contenter de la 8ème place.