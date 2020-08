Serge Pauwels forfait pour le Tour de l’Ain et le Dauphiné en raison d'"une infection virale"

Serge Pauwels (CCC) ne reprendra pas la compétition au Tour de l’Ain comme c’était initialement prévu. Notre compatriote souffre d’une "infection virale", selon CCC, son équipe. La course française se déroule du 7 au 9 août.



"Serge était sur la bonne voie pour recommencer la saison cette semaine. Cependant, il a récemment souffert d’une fatigue inexpliquée qui nous a incités à enquêter plus en détail. Les résultats des tests ont indiqué que Serge souffre d’une infection virale légère. Rien d’inquiétant mais cela contraint Serge au forfait pour le Tour de l’Ain et le Critérium du Dauphiné", explique Max Testa, le docteur de CCC, qui précise que Pauwels a subi plusieurs tests négatifs au Covid-19. Son infection n’est donc pas liée à la pandémie.