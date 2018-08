Serge Pauwels deviendra le coéquipier de Van Avermaet en 2019

Continuum Sports, la structure cycliste encore connue sous le nom de BMC Racing Team cette saison, a annoncé le transfert du Belge Serge Pauwels. Le coureur de 34 ans arrive en provenance du Team Dimension Data et a paraphé un contrat pour la saison 2019.

Serge Pauwels compte trois victoires professionnelles à son palmarès dont une étape et le classement final du Tour du Yorkshire en 2017. En 2009, il avait triomphé lors de la 9ème étape du Tour d'Italie.

Professionnel depuis 2006, Pauwels a successivement porté les couleurs de Chocolade Jacques-Topsport Vlaanderen (2006-2008), Cervelo (2009), Sky (2010-2011), Omega Pharma-Quick-Step (2012-2014), MTN Qhubeka (2015) puis Dimension Data (2016-2018).

Manager général de la formation, Jim Ochowicz s'est montré ravi de cette arrivée. "Son professionnalisme et son style de course agressif sont des marques de fabrique. Serge sera un excellent coureur pour Continuum Sports en 2019. Nous allons continuer à nous concentrer sur les classiques et son expérience sera précieuse à Liège-Bastogne-Liège ou au Tour de Lombardie. Il peut également se montrer très actif lors des grands tours."

"Je n'étais pas spécialement à la recherche d'une nouvelle équipe, a avoué Pauwels. Mais je n'ai pas pu refuser l'offre proposée. J'ai hâte d'être le coéquipier de Greg Van Avermaet."

CCC, le fabricant de chaussures polonais, sera le prochain sponsor principal de la formation. Il y rejoint Greg Van Avermaet et Guillaume Van Keirsbulck, confirmés au sein de la structure pour 2019.