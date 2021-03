Sep Vanmarcke au départ du Grand Prix de l'E3 avec le regard tourné vers Gand-Wevelgem

Het Nieuwsblad 2021 : Victoire de Davide Ballerini - Het Nieuwsblad 2021 - 27/02/2021 L'Italien Davide Ballerini a remporté ce samedi le Nieuwsblad, la course d'ouverture du calendrier cycliste belge, sur 200,5 km entre Gand et Ninove, récompensant l'énorme travail de son équipe Deceuninck-Quick Step. Il s'est imposé au sprint devant Jake Stewart et Sep Vanmarcke.