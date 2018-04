Sénéchal préface Paris-Roubaix : "Deux heures après la course, on est encore sur les nerfs"

Ce dimanche aura lieu la 116ème édition de Paris-Roubaix. A cette occasion, nous avons rencontré Florian Sénéchal, régional de cette classique. Le natif de Cambrai revient sur la particularité de cette course : "C’est une sacrée course, c’est une course vraiment différente par rapport aux autres. Des pavés qui tapent, une arrivée sur un vélodrome. C’est vraiment une course à part, la tranchée d’Arenberg, il y a tout qui joue. Elle est différente, elle est dure, c’est vraiment que pour certains coureurs, c’est 'select' comme course, c’est ce qui fait son charme !"

Le coéquipier de Philippe Gilbert est un connaisseur des secteurs pavés de l'Enfer du Nord et il apprécie la difficulté liée à ces tronçons : "On a mal sur les pavés mais quand on voit celui derrière nous qui a plus mal, là, on aime les pavés. Quand on voit celui qui pète derrière, comme on dit dans le milieu du vélo, c’est pas mal honnêtement. Après, il faut bien trouver un terrain où l'on se plait. Moi, je ne suis pas grimpeur, donc je sens que j’arrive vraiment à déployer de la force et de la puissance sur le pavé. Je sens que je vais vite, c’est pour ça que j’aime et que je me donne à fond."

Si physiquement, cette classique demande beaucoup d'énergie, elle est également usante sur le plan mental selon le coureur de la Quick-Step Floors : "On est vraiment concentrés. Deux heures après la course, on est encore sur les nerfs. C’est une grosse concentration qui prend beaucoup d’énergie. Donc oui, c’est vraiment une course stressante. Dure physiquement et dure mentalement. C’est Paris-Roubaix, c’est difficile à expliquer. Il faut être attentif et être très fort."

Pour le coureur nordiste, remporter Paris-Roubaix constitue un rêve. Douzième l'an dernier, Sénéchal apprécie également l'arrivée spécifique de cette classique, dans le vélodrome de Roubaix : "C’est le seul moment où on n’a pas mal sur le vélo, alors qu’on roule vite. C’est le seul moment où on se dit 'ah c’est bon, j’y suis'. Le plus grand rêve, ce serait d’arriver tout seul. C’est vraiment quelque chose d’incroyable, c’est vraiment différent."