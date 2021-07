Semaine cycliste italienne : Ulissi premier vainqueur en Sardaigne, Vanmarcke et Hermans dans le top 10

Diego Ulissi (UAE Team Emirates) a remporté la première étape de la Semaine cycliste italienne (2.1) disputée sur 155,8 kilomètres entre Alghero et Sassari, mercredi. L'Italien, 31 ans, a devancé ses compatriotes Alberto Bettiol (EF-Nippo) et Giovanni Aleotti (Bora-hansgrohe), 3e. Sep Vanmarcke a pris la 6e place et Ben Hermans la 8e.

Ulissi ajoute une 40e victoire à son palmarès, la 2e cette saison après un succès dans une étape du Tour de Slovénie. Il endosse le premier maillot de leader de cette Semaine cycliste italienne.

Le jeune néo-professionnel Rune Herregodts, 22 ans, a fait partie d'une échappée de neuf coureurs. Le groupe des fuyards s'est effiloché à l'approche de l'arrivée. Le Suisse Simon Pellaud (Androni), l'Italien Luca Wackermann (EOLO) et le Norvégien Jonas Abrahamsen (Uno-X) ont été les derniers à résister. Le regroupement ne fut pas total et la victoire s'est jouée avec un groupe d'une quinzaine de coureurs, les plus costauds sur la dernière bosse à 4 kilomètres de l'arrivée.

Jeudi, la deuxième étape conduira le peloton de Sassari à Oristano sur 185.5 km.

Il s'agit de la première édition de cette course par étapes qui s'achève dimanche à Cagliari. Les sept coureurs de Sport Vlaanderen - Baloise ainsi que Ben Hermans et Sep Vanmarcke pour Israël-Start Up Nation sont les Belges au départ.