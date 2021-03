Semaine Coppi-Bartali : Jonas Vingegaard s'impose et prend le maillot de leader à Cavendish

Le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) a remporté la 2e étape de la Semaine Internationale Coppi-Bartali (2.1), disputée mercredi sur 163 km entre Riccione et Sogliano al Rubicone en Italie.

Vingegaard a devancé sur la ligne d’arrivée le Colombien Ivan Sosa (Ineos Grenadiers) et l’Australien Nick Schultz (BikeExchange). Ben Hermans (Israël Start-Up Nation), 4e et premier Belge, et le Britannique Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) complètent le top 5.

Jonas Vingegaard profite de son succès pour prendre le maillot de leader au Britannique Mark Cavendish (Deceuninck-QuickStep). Le Danois de 24 ans compte désormais 1 seconde d’avance sur Ivan Sosa et 3 secondes sur Ben Hermans, avant la 4e étape, une boucle de 154 km autour de Riccione qui attend le peloton jeudi. La Semaine Internationale Coppi-Bartali, remportée l’an dernier par l’Equatorien Jhonatan Narvaez, se terminera samedi à Forli.