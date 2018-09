Schurter prolonge son sacre mondial en mountainbike, Van der Poel en bronze

Le Suisse Nino Schurter a prolongé son titre de champion du monde de mountainbike en cross-country samedi à Lenzerheide en suisse. Schurter a devancé l'Italien Gerhard Kerschbaumer et le phénomène néerlandais Mathieu van der Poel, en bronze pour sa première participation aus Mondiaux.

Il s'agit du septième sacre mondial, le quatrième consécutif pour Schurter, également champion olympique en 2016. Il a bouclé le parcours en 1h29:21 avec onze secondes d'avance sur Kerschbaumer et 1:14 sur Van der Poel, dominateur de la dernière saison en cyclocross et vainqueur de six courses sur route chez les pros entre juin et août.

Jens Schuermans a terminé à la 17e place en 1h33:51, juste devant Kevin Panhuyzen (1h33:52), 19e.

Plus tôt dans la journée, Githa Michiels a signé une 11e place chez les dames.

Classement Elite hommes:

1. Nino Schurter les 33,6 km en 1h29:21

2. Gerhard Kerschbaumer (Ita) à 0:11.

3. Mathieu van der Poel (P-B) à 1:14.

4. Henrique Avancini (Bré) à 1:53.

5. Florian Vogel (SWI) à 1:54.

...

17. Jens Schuermans (Bel) à 4:30

19. Kevin Panhuyzen (Bel) à 4:31