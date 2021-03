Schachmann, vainqueur de Paris-Nice : "Pas agréable de gagner comme ça"

Tenant du titre sur la Course au Soleil, Maximilian Schachmann a remporté Paris-Nice pour la deuxième année de suite. Deuxième du général avant le départ, le coureur de Bora-hansgrohe a profité d'une chute puis d'un ennui mécanique de Primoz Roglic pour s'emparer du maillot jaune lors de la dernière étape dimanche.

"C'est assez inattendu", a reconnu Schachmann lors de l'interview de l'organisation. "J'ai un sentiment assez mitigé car ce n'est pas agréable de gagner de cette manière. Je ne sais pas si je dois être heureux. Mon but était évidemment de défendre mon titre en venant ici mais je ne sais pas quoi dire."

Au-delà de la victoire finale, l'Allemand était également satisfait de sa forme en ce début de saison. "Je suis arrivé ici en sortant d'un stage et j'étais un peu fatigué au début. Je suis content de ma condition, mais je suis surtout fier de l'équipe. Nous allons quand même profiter de cette victoire."



Max est entré dans l'histoire de la course au soleil avec ce doublé. Seuls Jacques Anquetil (1965, 1966), Raymond Poulidor (1972, 1973), Joop Zoetemelk (1974, 1975) Miguel Indurain (1989, 1990), Alexandre Vinokourov (2002, 2003), Laurent Jalabert, Eddy Merckx et Sean Kelly avait réussi à gagner au moins deux années de suite. Jaja (1995, 1996, 1997) et Le Cannibale (1969, 1970 1971) ont signé un triplé, l'Irlandais s'est imposé 7 fois de suite (de 1982 à 1988).