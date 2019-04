Schachmann, irrésistible, décroche une 3ième victoire en 4 jours au Pays Basque

Maximilian Schachmann (BORA-hansgrohe) a remporté la 4e étape du Tour du Pays Basque (World Tour), disputé jeudi entre Vitoria-Gasteiz et Arrigorriaga sur 163,6 km. L'Allemand, leader du général, a décroché sa troisième victoire en quatre jours sur les routes basques. Premier Belge, Bjorg Lambrecht (Lotto Soudal) a terminé 10e.

Dans des conditions pluvieuses, Schachmann a une nouvelle fois parler ses qualités de finisseur. Le Berlinois de 25 ans, toujours bien placé aux avant-postes, s'est montré le plus véloce, réglant un groupe de quatre coureurs dont faisaient partie le Slovène Tadej Pogacar (Team Emirates) et le Danois Jakob Fuglsang (Astana), respectivement 2e et 3e. Le Britannique Adam Yates (Mitchelton-Scott) a terminé 4e.

Cette victoire permet évidemment à Schachmann de conforter son avance au général, où il compte désormais une marge de 51 secondes sur son équipier autrichien Patrik Konrad. Dylan Teuns (Bahrain Merida) est 8e à 1:30.

Cette 4e étape a été marquée, comme la veille, par des chutes. Le Français Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick-Step), victorieux de la 2e étape mardi mais tombé mercredi, n'a d'ailleurs pas pris le départ jeudi. Le Polonais Michal Kwiatkowski (Sky), l'Irlandais Nicolas Roche (Sunweb), le Néerlandais Daan Olivier (Jumbo-Visma), le Portugais Ricardo Vilela (Burgos-BH) et l'Espagnol Jon Aberasturi (Caja Rural) ont eux aussi quitté la course jeudi après-midi.

Le Tour du Pays Basque, remporté l'année dernière par le Slovène Primoz Roglic, se terminera samedi à Eibar. Vendredi, le peloton reliera Arrigorriaga à Arrate sur 149,8 kilomètres. L'arrivée sera jugée peu après le sommet d'un col de première catégorie.