Schachmann gâche le superbe numéro du duo Benoot-Alaphilippe et s'adjuge la 1e étape de Paris-Nice

Maximilian Schachmann s'est adjugé la première étape de Paris-Nice ce dimanche, une boucle de 154 autour de la ville de Plaisir dans les Yvelines. Il s'est imposé en costaud devant Dylan Teuns et Tiesj Benoot. On notera au passage le superbe numéro du duo Benoot-Alaphilippe qui a longtemps animé la course en prenant la poudre d'escampette juste avant le sprint intermédiaire, à 30 kilomètres de l’arrivée. Les deux hommes ont ensuite été rattrapés à deux kilomètres par le tandem Teuns-Schachmann. La victoire allait donc forcément se jouer entre ces quatre coureurs. Plus frais, c'est le champion d'Allemagne qui a réglé tout le monde au sprint. Déception donc pour Benoot à qui il a manqué quelques centaines de mètres pour remporter un succès de prestige.

Au classement général, Schachmann devance Alaphilippe qui est deuxième malgré ses secondes de bonification glanées en cours d'étape. Ce lundi, la 2e étape mènera le peloton de Chevreuse à Chalette-sur-Loing le long d’un tracé de 166,5 kilomètres.



Les étapes

8 mars: 1re étape Plaisir (Yvelines) - Plaisir, 154 km

9 mars: 2e étape Chevreuse (Yvelines) - Chalette-sur-Loing (Loiret), 166,5 km

10 mars: 3e étape Chalette-sur-Loing (Loiret) - La Châtre (Indre), 212,5 km

11 mars: 4e étape Saint-Amand-Montrond (Cher) - Saint-Amand-Montrond, 15,1 km (contre-la-montre individuel)

12 mars: 5e étape Gannat (Allier) - La Côte-Saint-André (Isère), 227 km

13 mars: 6e étape Sorgues (Vaucluse) - Apt (Vaucluse), 160,5 km

14 mars: 7e étape Nice - Valdeblore La Colmiane (Alpes-Maritimes), 166,5 km

15 mars: 8e étape Nice - Nice, 113,5 km

