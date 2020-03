Schachmann gâche le plaisir du duo Benoot-Alaphilippe et s'adjuge la 1e étape de Paris-Nice

Paris - Nice - Etape 1 : Plaisir - Plaisir (154km) (1/11) - 08/03/2020 Toute la semaine se déroule Paris-Nice, la première course par étapes World Tour de la saison disputée sur le sol français. Le départ est donné ce dimanche, de Plaisir, en région parisienne, et le peloton terminera cette 78ème édition huit jours plus tard, à Nice, au pied de l'Allianz Riviera. Egan Bernal, vainqueur l'an passé, viendra défendre son titre sur la Course au soleil. L'étape inaugurale, malgré sa faible longueur, ne sera pas de tout repos, et l'accumulation de courtes montées et descentes, ajoutée à la côté pavée finale (placée à cinq kilomètres du terme) pourrait priver les sprinteurs d'une arrivée massive.