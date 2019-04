Schachmann enlève le CLM d'ouverture au Tour du Pays Basque, Teuns 12e

L'Allemand Maximilian Schachmann (BORA-hansgrohe) a remporté lundi la 1e étape du Tour du 59e Pays Basque (WorldTour), un contre-la-montre de 11,2 km à Zummaraga. Le Berlinois, qui a mis 17:10 pour couvrir la distance, s'est montré 9 secondes plus rapide que le Colombien Danial Martinez (EF Education First) et 10 secondes que le Polonais Michal Kwiatkowski (Sky).

Le Français Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep) termine 4e à 12 secondes, le Britannique Adam Yates (Mitchelton-Scott) est 5e à 16 secondes.

Premier Belge, Dylan Teuns (Bahrain Merida) a pris la 12e place à 32 secondes.

Maximilian Schachmann, 25 ans, a enlevé la 6e victoire de sa carrière, la 3e en 2019 après le GP de l'Industrie et de l'artisanat et la 5e étape du Tour de Catalogne.

Mardi, c'est une étape de 149,5 km entre Zumarraga et Gorraiz qui attend le peloton.

Le Tour du Pays Basque, remporté l'année dernière par le Slovène Primoz Roglic, se terminera le 13 avril à Eibar.