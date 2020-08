Schachmann après sa chute au Lombardie: "Peu de chance que je participe au Tour de France"

Maximilian Schachmann - © RTBF

Maximilian Schachmann se fait renverser par une voiture à l'arrivée du Tour de Lombardie - Tour... Le champion d'Allemagne de cyclisme, Maximilian Schachmann (BORA-Hansgrohe), a été percuté par une voiture extérieure à la course dans le final du Tour de Lombardie, mais a pu remonter sur son vélo et a terminé septième de la course. Dans un virage en descente à quelques kilomètres de l'arrivée, une voiture entrée sur le parcours a coupé la route de Schachmann, qui n'a pu l'éviter et a chuté, se blessant à l'épaule. Après l'arrivée, l'Allemand s'est longuement tenu l'épaule, visiblement endolorie. "Des informations viendront sur son état", a écrit sur Twitter sa formation, BORA-Hansgrohe. La course a également été marquée par l'impressionnante chute du prodige belge Remco Evenepoel (Deceuninck), qui a basculé au-dessus d'un parapet dans une descente. Le Belge, grand favori de l'épreuve, a été évacué en ambulance vers l'hôpital Sant'Anna de Côme.