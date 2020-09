Saugrain surpris par la récupération de Hirschi: "On va le revoir dans les prochains jours"

Jeudi le Suisse Marc Hirschi s’est offert la 12e étape au terme d’un très beau numéro qui lui a permis d’arriver en solitaire au terme des 218 km entre Chauvigny et Sarran. Le coureur Sunweb a ainsi déjoué les plans de l’équipe Bora Hansgrohe qui s’est mise à plat ventre pour Peter Sagan avant que celui-ci ne bute sur les forts pourcentages de l’ascension du 'Suc au May' pour finir finalement à la 13e place. Les favoris à la victoire finale sont eux restés bien au chaud dans le peloton avant la 13e étape très attendue entre Châtel – Guyon et Puy Mary - Pas de Peyrol.

Comme le veut la tradition, Rodrigo Beenkens et Cyril Saugrain ont tiré les enseignements de ce qu’il s’est passé ce jeudi à l’occasion des traditionnelles "Trois Questions à Cyril".

Est-ce que si le Tour s’arrête aujourd’hui, c’est Hirschi le super-combatif depuis le début du Tour ?

"Oui bien évidemment, il n’y a aucun doute là-dessus. Je pense qu’on le reverra dans les jours à venir. Le Tour va devenir très difficile dans les prochains jours. Je pensais qu’il resterait tranquille aujourd’hui mais il est passé à l’attaque encore une fois en montrant qu’il récupère aussi très bien. On va le revoir encore d’ici la fin du Tour."

C’est la deuxième fois en quelques jours que toute l’équipe Bora se met à plat ventre pour Sagan, peut-être aussi pour Schachmann, mais dans les deux cas, à l’arrivée le résultat n’est pas proportionnel aux efforts accomplis.

"Pas du tout. Finalement Sagan perd deux points au sprint intermédiaire et il récupère quatre points grâce à l’arrivée car il prend la 13e place ce soir. Au final, on reste sur un statu quo après avoir roulé toute la journée. Le final était peut-être bien plus dur de ce qu’il imaginait."

Le classement général n’a plus bougé depuis dimanche dernier. Est-ce que ça va bouger vendredi dans une étape qu’on annonce très difficile ?

"C’est une étape difficile car il y a 4400 mètres de dénivelé positif tout au long de cette journée. C’est une étape que l’on annonce de 'moyenne montagne'. Contrairement aux étapes de montagne pure où l’on ne s’appuie que sur des grimpeurs, la course sera ouverte à d’autres types de coureurs. C’est de là que le danger peut venir. Un homme du général pourrait sortir associé à d’autres coureurs qui ne visent que l’étape. Ça va rendre les choses un peu plus compliquées. Ce sera une étape très dangereuse, probablement pas décisive mais très importante où il va falloir être vigilant."