Saugrain sur la tactique adoptée au Dauphiné: "On a pris des initiatives mais pas les bonnes"

Cyril Saugrain était assez remonté au terme de la 5e étape du Critérium du Dauphiné remportée par Pello Bilbao et où Geraint Thomas est parvenu à accroître son avance grâce à un démarrage à 800m de l'arrivée.

Ses adversaires et l'équipe AG2R de Romain Bardet en particulier ont tenté timidement de faire vaciller sa leadership plus tôt dans la course. Notre consultant regrette que certains moments propices aux attaques n'aient pas été exploités au mieux tactiquement par les adversaires de Sky.

"On a l'impression qu'on n'a une fois de plus pas été au bout du geste et qu'on n'a pas mis les bons pions au bon endroit au bon moment", a entamé Saugrain qui a fait référence également aux tentatives de Soler et Adam Yates.

"Dans les faits on a été déçus parce que sur le fond on a été bon mais pas sur la forme. On a pris des initiatives mais pas les bonnes ou en tout cas pas avec la bonne tactique au bon moment. C'est dommage. Je n'en veux pas au coureurs qui sont dans leur course mais ils évoluent tous avec des oreillettes. Ce sont donc les directeurs sportifs qui doivent donner des consignes claires."

Notre consultant a poursuivi dans son raisonnement et espère voir une autre attitude sur la dernière étape dimanche.

"Je ne parle pas du niveau des coureurs et du physique. On sait que Thomas est plus fort. Mais il y a des segments de course où il est un peu moins fort. On a vu qu'il était un peu moins à l'aise dans la partie technique de la descente. On aurait aussi pu tenter quelque chose dans les forts pourcentages plutôt que d'attendre et de le voir partir à 800m de l'arrivée. Si on est battu en appliquant les stratégies au bon moment, on s'avouera vaincu mais cela sans avoir mis un coup d'épée dans l'eau."