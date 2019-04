Saugrain: "Le plus fort a gagné mais je garde un point d'interrogation sur van der Poel"

"La deuxième clé, c'est une clé qui rebat les cartes, celles de l'équipe Deceuninck -Quick Step", poursuit notre consultant. "Stybar craque complètement et ce n'était pas du tout envisagé dans la stratégie de l'équipe."

"On a deux clés dans cette course avec tout d'abord la chute de Mathieu van der Poel", analyse Saugrain. "Oui, Bettiol était le plus fort mais on ne peut pas savoir quel aurait été l'état de fraîcheur du Néerlandais s'il n'avait pas eu à faire ce gros effort."

"C'est le plus fort qui a gagné", constate notre consultant Cyril Saugrain qui ne peut toutefois s'empêcher - comme bon nombre de passionnés - de s'interroger sur la prestation de Mathieu van der Poel . Impacté par une chute, le Néerlandais a perdu pas mal de temps. Impressionnant dans le Koppenberg, il est toutefois parvenu à refaire son retard et à regagner les premières places du peloton de tête.

Personne ne l'attendait pourtant c'est bien lui - Alberto Bettiol - qui a franchi la ligne d'arrivée du 103e Tour des Flandres en première position. L'Italien de chez Education First a même fait forte impression en arrivant en solitaire après un grand numéro sur le Vieux Quaremont.

"Après ces difficultés, il a conservé une vingtaine de secondes d'avance. Derrière lui, cela a tergiversé et empêché les poursuivants de revenir à 10 secondes. Mais je pense que même sans cela, il aurait été en mesure de s'imposer. D'ailleurs, il pouvait compter sur un vent plutôt favorable dans le final."

Pour Cyril Saugrain, les tergiversations du groupe de favoris ont certainement joué en sa faveur mais cela ne peut suffire pour expliquer sa victoire. "Bettiol en a profité à la fin, certes. Mais c'était lui le plus solide dans le Vieux Quaremont et aussi dans le Paterberg dans lequel il ne perd quasiment rien."

Les Belges ne gagnent pas? "Oui mais on a vu de très bonnes choses...et il reste Roubaix"

Greg Van Avermaet et Oliver Naesen - © KRISTOF VAN ACCOM - BELGA

Côté Belge, c'est la soupe à la grimace. Naesen (7e), Benoot (9e) et Van Avermaet (10e) sont les seuls à terminer dans le Top 10. Keukeleire (12e), Van Gestel (13e), Van Aert (14e) et Lampaert (17e) sont eux aussi placés mais cela ne suffit pas à la Belgique pour décrocher un premier succès dans ce printemps de classiques. Le seul à sourire sera finalement Sep Vanmarcke, entreprenant malgré les séquelles de sa chute au GP de l'E3 et heureux pour le victoire de son équipier.

"Les Belges sont présents", affirme un Saugrain qui évite de dramatiser. "Ils sont là. Mais il y a beaucoup de favoris et les courses sont très ouvertes. On a vu de très bonnes choses de la part des Belges. Greg Van Avermaet est en forme, Sep Vanmarcke revient dans le coup, Oliver Naesen est aussi très bien. Qui des trois pourra gagner dans une semaine à Roubaix? Je dirais Oliver Naesen, j'aimerais qu'il en gagne une belle. Van Aert? Je pense qu'il sera moins bien dans une semaine. Les Flandres lui conviennent mieux mais c'est un coureur talentueux et est aussi capable de s'imposer."