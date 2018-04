Saugrain: "La Quick Step avait à chaque fois un coup d'avance"

Le bilan de l'équipe Quick Step est extraordinaire en ce début d'année 2018. L'équipe de Patrick Lefevere a déjà signé 27 victoires, dont la dernière date de dimanche, avec Bob Jungels sur Liège-Bastogne-Liège. Notre consultant Cyril Saugrain nous explique ce qui a fait la réussite de l'équipe durant ce printemps: "On a toutes les chances de s'imposer lorsqu'on va sur une course non pas avec un leader unique mais avec le seul but de gagner" analyse l'ancien coureur. "C'est la leçon qu'on peut tirer de ce printemps des Quick Step. Ils avaient à chaque fois une leader mais ils ne se sont pas appuyés uniquement sur ce leader. Ils ont utilisé la force de leur équipe et ont pris à chaque fois un coup d'avance. C'est rarement le leader qui s'est imposé. Mais un autre coureur de l'équipe lancé pour durcir la course. Alors il est certain qu'ils ont des hommes très forts. Mais la leçon c'est que le cyclisme est un sport individuel qui se pratique en équipe."

Pourtant il faut savoir gérer les ambitions et les envies des coureurs. Arriver à mettre toutes les qualités au service, malgré l'appétit de victoire des coureurs. "La qualité de Patrick Lefevere est de mettre tous les coureurs de son équipe dans la même dynamique, au service du groupe et de l'équipe" complète Cyril Saugrain. "Cela fonctionne bien et tout le monde s'y retrouve. L'équipe est dans un engrenage positif où tout le monde a sa place, ou tout le monde va à l'avant et où tout le monde a l'opportunité d'aller gagner. Il y a une stratégie de base, écrite le matin, mais on ne se fige pas à celle-ci."

A côté du succès de l'équipe belge Quick Step, on constate aussi que le printemps des coureurs belges est moins lumineux que celui de 2017, où Philippe Gilbert et Greg Van Avermaet avaient réalisé une razzia. Faut-il s’inquiéter? "Les coureurs belges sont présents" tempère Cyril Saugrain. "Ils n'ont peut-être pas gagné autant qu'on pouvait l'espérer. Il y a tout de même de belles victoires aux Strade bianche, à la Flèche brabançonne ou dans A travers la Flandre. Les coureurs belges sont dans la course et impactent celle-ci. La roue peut très bien tourner la saison prochaine et on verrait alors des victoires belges. C'est le propre du vélo. Les coureurs sont là, le niveau est là et la jeunesse aussi. Je ne suis pas inquiet."