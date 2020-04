Saugrain : "Je ne suis pas surpris par le succès des courses virtuelles"

C’était un test. Le Tour des Flandres virtuel l’a passé avec succès. Privés de la Grand-Messe annuelle du cyclisme en Flandre, plus de 600.000 personnes ont suivi la première édition virtuelle du Ronde, remportée par Greg Van Avermaet en direct sur la VRT (vous étiez aussi 15.000 à suivre la course sur Auvio ). Ni le kilométrage limité (32), ni le peu de coureurs au départ (13) n’ont donc découragé les amoureux de la petite reine.

Une première convaincante

Le consultant de la RTBF, Cyril Saugrain, a apprécié ce Ronde virtuel - © ERIC LALMAND - BELGA

Des coureurs en équipement, des vélos (sur rouleaux connectés à une application), et des caméras devant chacun d’entre eux, les organisateurs ont fait apparaître un maximum d’ingrédients pour convaincre les téléspectateurs, jusqu’aux interviews d’avant-départ. L’illusion n’était évidemment pas parfaite mais elle a convaincu l’audimat, les 13 participants et notre consultant Cyril Saugrain. "C’était une expérience intéressante, une belle initiative" précise l’ancien coureur français. "On ne s’y croyait pas à 100% mais il y avait quand même une course. Quand il est sorti dans le Paterberg, en développant 500 watts, Greg Van Avermaet n’était pas là pour amuser la galerie. L’effet de réalisme n’était pas si mal, le rendu était vraiment impressionnant. Côté négatif on ne se rendait pas compte de ce qui fait habituellement le charme de ces courses : les secteurs pavés, les monts, les changements de directions. Ici c’était surtout un gros test d’effort pendant une petite heure".

Dans cette configuration de nombreux observateurs avaient d’ailleurs pointé les rouleurs Thomas De Gendt et Remco Evenepoel comme favoris. "Oui moi aussi j’avais misé sur eux pour ce type d’effort. D’autant qu’un coureur comme Remco Evenepoel a grandi sur des home-trainers avec les watts comme objectifs contrairement à Van Avermaet mais lui, il est tellement solide que je ne suis pas surpris non plus qu’il ait gagné. Et puis, il faut aussi s’interroger sur l’implication des coureurs sur ce type d’exercice.