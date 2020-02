Saugrain après Het Nieuwsblad : "Cette victoire peut servir de déclic à Stuyven"

Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) a inscrit son nom au palmarès du Circuit Het Nieuwsblad. Il a remporté la traditionnelle course d’ouverture de la saison des classiques. Un succès qui pourrait lui servir de déclic à 27 ans. L’analyse de Cyril Saugrain, notre consultant.



Stuyven était-il le plus fort ?



"C’est clair que le plus fort a gagné. Jasper Stuyven était le plus fort de l’échappée. Il l’a démontré dans le final. Il a été surpuissant, il a couru juste. On voit Stuyven aux avant-postes depuis un bon moment. Il est souvent présent, placé. Il a eu une année 2019 très difficile. J’espère que cette victoire – très tôt dans la saison – va lui donner la confiance qui va lui apporter ce petit déclic, qui va faire de lui à chaque départ un potentiel vainqueur. Il y a une sorte de comparaison avec Greg Van Avermaet qui a un moment donné dans sa carrière était souvent placé mais jamais vainqueur. Et un jour il y a eu cette grande victoire qui l’a mis en avant, lui a donné confiance et lui a permis d’aller chercher toutes les victoires qui ont suivi. Je souhaite le même avenir à Jasper Stuyven".



Van Aert a-t-il retrouvé ses jambes de l’an dernier ?



"Un coureur comme Wout Van Aert a montré de très belles choses derrière. J’ai trouvé qu’il avait été très bon ce samedi. Il a pris des initiatives. Il n’était pas prévu qu’il vienne. Il est venu et en plus il a fait des efforts. Je pense qu’il s’est vraiment rassuré pour la suite"



Quel est l’autre enseignement de cette course d’ouverture ?



"On n’a pas eu la sensation qu’il y avait des très blocs solides qui pouvaient contrôler la course. On a eu une course de mouvements. Ineos a pris le lead. Trek a couru assez juste et a toujours été présent. CCC a dû travailler très tôt. On a vu des blocs, mais assez désorganisés et qui ne peuvent pas tenir la course. C’est un enseignement intéressant pour la suite des classiques. On va avoir des courses animées."