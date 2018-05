Sarreau vainqueur et premier leader des 4 jours de Dunkerque, Dupont 5e

Marc Sarreau (Groupama-FDJ) s'est imposé dans la première étape des 4 jours de Dunkerque. Le jeune Français s'est montré le plus rapide dans le sprint massif de La Bassée. Il a devancé ses compatriotes Bryan Coquard (Vital Concept) et Rudy Barbier (Ag2r-La Mondiale).



Trois Belges se sont glissés dans le top 10 : Timothy Dupont (Wanty-Groupe Gobert, 5e), Jonas Rickaert (Sport Vlaanderen, 6e), Jasper De Buyst (Lotto-Soudal, 8e).



Sarreau, 24 ans, endosse également le maillot rose de leader. Il décroche son 5e succès de la saison après deux étapes à l'Etoile de Bessèges, la Roue Tourangelle et la 2e étape du Circuit de la Sarthe.



Les Quatre Jours de Dunkerque durent six jours, jusqu'à dimanche.