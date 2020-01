Sanne Cant - © DAVID STOCKMAN - BELGA

Sanne Cant survole le championnat de Belgique et s'offre un 11e sacre consécutif - Cyclocross –... Sanne Cant a rempli sa mission samedi en s’offrant un onzième sacre national consécutif en cyclocross lors des championnats de Belgique qui se disputent ce week-end à Anvers. Invaincue sur ce rendez-vous depuis 2010, la triple championne du monde en titre a devancé de 27 secondes Laura Verdonschot et de 38 secondes Ellen Van Loy. La quatrième place est revenue à Loes Sels avec plus d'une minute de retard.