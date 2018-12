Sanne Cant s'impose à Saint Nicolas

Sanne Cant a remporté samedi le Waaslandcross, troisième manche des Soudal Classics de cyclocross. La championne du monde belge a devancé Loes Sels et l'Américaine Katherine Compton.



Chez les juniors, le Français Florian Richard Andrade a pris le dessus sur les Belges Cedric Vandesompel et Floris Van Tricht.

Chez les dames comme chez les juniors, la majorité des grosses pointures a décidé de faire l'impasse sur cette course à Saint-Nicolas en prévision de la manche de Coupe du monde à Namur dimanche.

Cant, partie rapidement, a vu la seule Loes Sels s'accrocher dans sa roue. Les deux Belges ont dû se départager dans le sprint final, qui a vu Sanne Cant être la plus véloce et ainsi s'imposer avec quelques mètres d'avance. C'est la troisième victoire à Saint-Nicolas pour Sanne Cant, la 6e de sa saison.

Chez les juniors, Richard Andrade a remporté sa quatrième course de la saison, la première en Belgique avant de prendre le départ à Namur dimanche.