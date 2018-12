Sanne Cant, 3e à Heusden-Zolder: "dur de faire la différence sur un parcours rapide"

Sanne Cant a pris la 3e place de l'épreuve de Coupe du monde de cyclocross d'Heusden-Zolder mercredi. La championne du monde a du se résoudre à laisser filer les Néerlandaises Marianne Vos et Lucinda Brand qui se sont joué la victoire au sprint.

"C'était dur de faire la différence aujourd'hui sur un tel parcours, si rapide", a confié la championne du monde. "J'étais parmi les meilleures, mais dans l'avant-dernier tour, j'ai dû griller une cartouche pour revenir dans le coup. Ce sont des forces qui m'ont peut-être manquées pour rester au contact quand Lucinda et Marianne ont accéléré à la fin. Tout s'est joué dans le dernier tour. Je n'ai pas pu aller avec et j'ai du laisser filer la victoire."

Marianne Vos était, elle, bien contente d'avoir gagné mercredi à Heusden-Zolder. C'est la 3e victoire cette saison de la Néerlandaise dans une épreuve de Coupe du monde. "Cela fait toujours plaisir, et certainement sur ce parcours que j'affectionne", a confié Vos, leader de la Coupe du monde, deuxième à Namur dimanche derrière sa compatriote Lucinda Brand.

Dans le Limbourg mercredi, les rôles ont été inversés. "C'est une course intéressante sur un parcours rapide. Je savais que Lucinda allait essayer quelque chose et être bien dans les zones techniques. Elle était rapide et j'ai vraiment du tout donner. C'est une belle victoire. J'ai eu un peu de soucis avec mon dérailleur, mais je n'ai pas paniqué et je savais que j'avais le temps de revenir."