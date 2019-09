Samuël Grulois a testé pour vous le circuit d'Harrogate… en mode running !

Tout est parti d’un petit défi (comme je les aime…) lancé à table la veille au soir avec les collègues… " Et si je testais le circuit final d’Harrogate en mode running ? ".

8 heures du matin (9 heures en Belgique) ce samedi 28 septembre. Il pleut sur Harrogate. Comme vendredi matin. Comme jeudi matin. Comme mercredi matin… Mais c’est bien connu, la pluie n’arrête pas le joggeur. K-way, casquette, gants, bonnes chaussettes et, l’essentiel, mes baskets… je suis prêt ! Prêt à ressentir à pied ce que Philippe Gilbert et consorts ressentiront ce dimanche à vélo.

L’hôtel de l’équipe RTBF étant situé à quelques centaines de mètres à peine de la ligne finale de ces Championnats du Monde, je décide de démarrer ce footing matinal juste sous le portique d’arrivée. 13,8 kilomètres, à jeun… je suis " sage " et je démarre calmement. Sauf que… les deux premiers kilomètres sont en faux-plat montant. Une interminable ligne droite, la Otley Road, vent de face, pluie dans le visage, ce qui m’oblige à endosser plus vite que prévu ma tunique de combattant.

A Beckwithshauw, virage serré à droite (il y en aura beaucoup d’autres !). Et là, changement de décor. Harrogate est une petite cité. Rapidement, les jolies maisons de maître du centre de la ville d’eau font place aux cottages ‘so british’ de la campagne profonde. Me voilà au milieu des moutons et des vaches. Les arbres présents au début du parcours se font plus rares. Le plateau est dégagé, très vert encore à cette période de l’année. C’est parti pour les montagnes russes " made in Yorkshire "! Monter, descendre, monter, descendre. Mes mollets à peine réveillés sont mis à rude épreuve. Je n’ose pas regarder ma montre, de peur de voir mes pulsations exploser.

Mais bonne nouvelle : la pluie se calme. Quelques (très) discrets rayons de soleil réchauffent ma poitrine. C’est le bon moment. Je suis à mi-parcours. Et les passages les plus difficiles et les plus techniques vont seulement arriver. Encore un changement de direction au ‘Jubilee Roundabout’, l’un des plus grands ronds-points du coin. Un coup de klaxon derrière moi… j’ai pris le rond-point dans le mauvais sens. En voiture ou à pied… ici on se déplace à gauche monsieur ! Merci pour le rappel.

Je commence à fatiguer et pourtant je dois redoubler de vigilance dans une zone de nouveau boisée. Alors certes, je suis à l’abri des caprices d’Éole. Mais en ce début d’automne, de nombreuses feuilles jonchent déjà la route. Avec la pluie, elles collent sur le goudron lisse. C’est clairement dangereux et je me surprends même " à freiner " pour éviter la glissade. C’est la zone-piège par excellence. Les coureurs devront doser la puissance de leurs coups de frein sous peine de carambolage.

Je me lance sur un grand toboggan. Une descente, je passe un petit pont au-dessus d’une rivière, virage serré à gauche et là, soudain, face à moi, un… mur non-identifié ! 700 mètres de long, un passage à 11%. Une montée sèche. J’adapte ma foulée, je tire sur les bras et je regarde devant moi. La différence pourra se faire là, c’est certain. Pas dans les premiers tours, non. Mais après 250 ou 270 kilomètres, cette bosse qui exige résistance et explosivité, fera des dégâts.

" Sur ma gauche, moment de bonheur inattendu, un joli écureuil à la recherche sans doute de son petit-déjeuner. Je souris dans ma transpiration. Et je souris à nouveau quelques centaines de mètres plus loin en apercevant un… deuxième écureuil ! Après Tic, voilà Tac. Tic-tac, ma montre indique 10 kilomètres. A l’attaque pour les trois derniers ! "

J’aperçois un portique. " Chouette, c’est le sommet ! ". Erreur. C’est beaucoup moins raide mais ça monte encore pendant un moment. Un cycliste amateur, lui aussi en pleine découverte du parcours, et lui aussi en pleine souffrance, me lance un " good morning " solidaire. Nous pénétrons dans la " zone Van der Poel ". Sur le bitume, le visage du favori batave a été peint des dizaines de fois. L’inscription ’King Mathieu’ rythme mon avancée. Ça sent le supporter ici ! Et en effet, après avoir bifurqué sur la Harlow Moor Road, apparaît une ribambelle de mobilhomes bien rangés sur le bas-côté. Les plaques d’immatriculation sont évidemment néerlandaises mais aussi anglaises, allemandes et… belges. Ces (courageux) fans de vélo sont là depuis plusieurs jours. Dans une fraîcheur et humidité permanentes. Et ils attendent avec impatience la course des messieurs de ce dimanche.

Besoin de récupérer. Ça tombe bien, j’entame à tombeau ouvert une longue descente qui me ramène vers le centre d’Harrogate, le long du parc des ‘Valley Gardens’. Sur ma droite, une ancienne cabine téléphonique (rouge, ça va de soi) transformée en boîte-à-livres. Et sur ma gauche, moment de bonheur inattendu, un joli écureuil à la recherche sans doute de son petit-déjeuner. Je souris dans ma transpiration. Et je souris à nouveau quelques centaines de mètres plus loin en apercevant un… deuxième écureuil ! Après Tic, voilà Tac. Tic-tac, ma montre indique 10 kilomètres. A l’attaque pour les trois derniers !

En bas de la Valley Drive, j’aperçois notre hôtel. La pluie est de retour et l’idée de rentrer prendre ma douche m’effleure l’esprit. Mais non, non, non… je veux réussir mon défi. J’arrive à l’un des endroits les plus délicats du parcours. Je vire sur la gauche, un virage serré en épingle que les coureurs auront tendance à prendre un peu trop large. Méfiance. Nouvelle grimpette (mes mollets sont désormais habitués !) sur la Cornwall Road. Après 500 mètres environ, je prends à droite et j’entre dans une zone résidentielle où ça " tournicote " beaucoup. Jour de chance, un troisième écureuil traverse la route…

C’est la fin. Yes, voilà la Swan Road, la flamme rouge ! J’espère que c’est bien l’ultime kilomètre et non l’ultime mile de mon jogging… Faux-plat descendant, rétrécissement sur la gauche. Je passe devant la ‘Belgian House’ et devant ‘The Royal Baths’ construits en 1897 et dans lesquels 60 000 curistes se ruaient chaque année au début du vingtième siècle.

Le circuit est usant. La météo fatigue les organismes. Mais je me sens pousser des ailes. Je n’ai pas peur. Dernier virage serré sur la droite. Devant moi, Parliament Street. 250 mètres à 6% de déclivité moyenne suivis d’un replat de 250 mètres avant la ligne d’arrivée. Je me mets dans la peau de Gilbert, Van Avermaet, Sagan, Matthews, Alaphilippe, Van der Poel, Valverde. Je peux devenir champion du Monde. Je lance mon sprint sous le regard étonné d’une mamie sortant souriante de la boulangerie. Je sers le poing. J’ai réussi mon défi en moins d’1 heure et 10 minutes.

Il ne pleut plus. Le soleil est de retour. Je ne porterai jamais le maillot arc-en-ciel. Mais ce samedi matin, l’arc-en-ciel est venu jusqu’à moi dans le ciel d’Harrogate.