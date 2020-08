Sam Bennett : "Ma victoire à Visé est pour Fabio et Remco"

Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step) s’est imposé dans la 3e étape du Tour de Wallonie mardi à Visé. L’Irlandais, qui avait connu un mauvais jour lundi, a pris sa revanche et il s’est surtout rassuré en vue du Tour de France. Il a dédié sa victoire à ses deux co-équipiers blessés, Fabio Jakobsen et Remco Evenepoel.

La première étape accidentée du Tour de Wallonie a souri aux sprinters. Bennett a devancé Démare et Degenkolb sur la ligne d’arrivée où les puncheurs étaient davantage attendus. Sam Bennett a ainsi pu apprécier toute la saveur de son succès dans la "Cité de l’oie", après un jour "sans" lundi, dans une étape qui avait logiquement souri aux sprinters.

"J’ai bien travaillé le mois passé et lundi, ce travail n’a pas du tout payé", a expliqué le sprinter irlandais de Deceuninck-Quick Step. "J’ai roulé et je me suis battu mardi. Mon équipe a fait un superbe travail quand j’ai pu annoncer que je jouerais ma carte dans la finale. Je me suis senti très fort, après une journée de lundi très mauvaise, et j’ai tout donné pour m’imposer. Je veux dédier ce succès à mes co-équipier Remco et Fabio, et je leur souhaite un prompt rétablissement."

Les sprinters du niveau mondial sont nombreux au Tour de Wallonie où trois d’entre eux se sont imposés dans les trois premières étapes, Ewan, Démare et Bennett. "Notre niveau est assez équivalent. On voit ensuite les caractéristiques propres de tel ou tel sprinter se révéler en fonction des parcours. Mais il devient certes de plus en plus difficile de gagner aujourd’hui, les sprinters sont toujours très en forme."

Bennett disputera le prochain Tour de France en sprinter de Deceuninck-Quick Step. "Une victoire serait un aboutissement. Un succès au Tour représente beaucoup dans une carrière. Ce sera mon premier objectif."

L’Irlandais a signé à Visé son 4e succès de la saison après des victoires d’étapes au Tour Down Under, au Tour du Burgos et une victoire à la Race Torquay.