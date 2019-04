Sam Bennett empoche la 1e étape du Tour de Turquie au sprint

L'Irlandais Sam Bennett (BORA-hansgrohe) s'est imposé à l'arrivée de la 1ère étape du 55e Tour de Turquie cycliste (WolrdTour). Elle menait le peloton d'Istanbul à Terkidag au long d'un parcours de 156,7 km. A l'issue d'un sprint royal, Bennett a émergé dans la dernière centaine de mètres devant le Néerlandais Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step). L'Australien Caleb Ewan (Lotto Soudal), malgré une belle remontée, a échoué à la 3e place. Christophe Noppe (Sport Vlaanderen-Baloise), premier Belge, a franchi la ligne en 9e position.

Bennett, 28 ans, lauréat de la dernière étape l'an dernier, décroche son 8ème succès partiel dans le Tour de Turquie. Il décroche son cinquième bouquet de la saison après une étape au Tour de San Juan, une au Tour des Emirats Arabes Unis et deux dans Paris-Nice (3e et 6e). Il endosse le maillot de leader du classement général et offre son seizième succès de la saison à sa formation.

La deuxième étape mènera les coureurs de Tekirdag à Eceabat sur une distance de 183,3 km.