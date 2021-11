Sagan veut aider TotalEnergies à grandir : "Au début, on parlait aussi de Bora comme une petite équipe…"

Derrière Mark Cavendish et Alejandro Valverde, Peter Sagan est le troisième coureur en activité qui compte le plus de victoires à son palmarès. Cent dix-neuf succès, souvent très prestigieux, qui n’ont pas encore rassasié le Slovaque. Tout juste sorti de deux saisons moins glorieuses, l’ancien triple champion du monde roulera avec une autre tunique la saison prochaine. Celle de l’équipe française TotalEnergies. Un nouveau défi chargé d’animer la deuxième partie de sa carrière.

Dans un entretien avec Vélo Magazine, Sagan a défendu ce choix, vu comme un pas en arrière par certains. "Quand j’ai rejoint Bora Hansgrohe en 2016 on en parlait aussi comme d’une petite équipe. En quelques années, elle a acquis cette importance que vous lui connaissez", a d’emblée rappelé Sagan, convaincu par le projet et par la détermination du manager Jean-René Bernaudeau.

"Plusieurs équipes ont manifesté de l’intérêt, mais c’est la formation de Bernaudeau qui a le plus manifesté une forme de respect à mon égard […] Ils me voulaient vraiment et ils le démontraient tout le temps. À chaque question de notre part, ils ont répondu immédiatement. Cela prenait parfois des semaines chez d’autres. On bâtit une équipe autour de moi et c’est en cela que le projet m’attire."

Il faut des sacrifices pour atteindre les sommets et encore plus pour y rester

Une seule victoire en 2020, 5 en 2021 dont une étape du Tour d’Italie. Le rendement de Sagan a considérablement diminué en cette période de renouvellement au sein du peloton cycliste. Le Slovaque - qui aura 32 ans au moment d’entamer la prochaine saison – reconnaît que la relève a changé la donne mais n’a pas dit son dernier mot.

"Le cyclisme a beaucoup changé ces trois dernières années. De nouvelles têtes sont apparues, des types talentueux, et la course elle-même s’en est trouvée changée. On n’a pas d’autres choix que de s’y conformer, et continuer à bosser, bosser. Quand je gagnais régulièrement et que je suis devenu champion du monde à trois reprises, je n’ai rien reçu en cadeau ! Cela avait peut-être l’air facile, mais ça ne l’était pas. Mes victoires, c’est le fruit de sacrifices. C’est le prix à payer pour atteindre le sommet et, plus encore, y rester."

Engagé avec TotalEnergies jusqu’en 2023, Sagan a emmené deux coureurs avec lui dans sa nouvelle aventure : Daniel Oss et Maciej Bodnar. Aucun autre transfert n’a été signalé jusqu’à présent chez une équipe qui n’a gagné que 6 fois en 2021, dans des courses mineures.