Sagan, Van Avermaet et Groenewegen têtes d'affiche de la 16e édition de la flèche de Gooik

Au programme le dimanche 22 septembre, la 16e Flèche de Gooik cycliste (1.1) a réussi à attirer pour l'instant trois équipes du WorldTour. Promue en catégorie 1.1 pour la première fois l'an dernier, la course a conservé sa catégorie.

"Nous avons des contrats avec Bora-Hansgrohe, Team CCC et Jumbo-Visma. Ce sont, pour l'instant, les trois équipes du WorldTour engagées. Bora-Hansgrohe viendra avec Peter Sagan et Pascal Ackermann. CCC sera présent avec Greg Van Avermaet et Dylan Groenewegen sera l'un des fers de lance de Jumbo-Visma", a déclaré mercredi l'organisateur Danny Schets.

"Jusqu'à présent, le plateau des participants était rempli d'équipes continentales professionnelles et d'équipes continentales. Il y a encore de la place pour deux équipes. Nous aimerions bien sûr avoir des formations du WorldTour", a conclu Schets.