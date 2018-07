Sagan reste en tête du WorldTour, Thomas grimpe à la 2e place

Peter Sagan reste en tête du classement WorldTour avec une légère avance sur Geraint Thomas, qui occupait la 20e position avant le Tour de France qu'il a remporté dimanche.

Les meilleurs du Tour de France se retrouvent tous en haut du classement. Chris Froome, Tom Dumoulin et Primoz Roglic occupent dorénavant les places trois, quatre et cinq. Greg Van Avermaet, 12e, a ravi la place de premier Belge à Tiesj Benoot, 19e. L'Allemand Pascal Ackermann, vainqueur de la Prudential Ride à Londres, gagne 50 places et se retrouve 63e.

Au classement par équipes, Quick-Step Floors reste solide leader tandis que Team Sky se retrouve à la deuxième place.

Individuel:

1. (1) Peter Sagan (Svq) 2684 points

2. (20) Geraint Thomas (G-B) 2534.25

3. (10) Chris Froome (G-B) 1976.68

4. (18) Tom Dumoulin (P-B) 1975.62

5. (9) Primoz Roglic (Sln) 1921

6. (2) Alejandro Valverde (Esp) 1807

7. (6) Julian Alaphilippe (Fra) 1761.12

8. (4) Elia Viviani (Ita) 1647

9. (11) Romain Bardet (Fra) 1530

10. (3) Simon Yates (G-B) 1472

...

12. (16) Greg Van Avermaet (Bel) 1337.14

19. (13) Tiesj Benoot (Bel) 1051.43

22. (21) Philippe Gilbert (Bel) 980.55

24. (19) Jasper Stuyven (Bel) 965

33. (27) Sep Vanmarcke (Bel) 800

37. (29) Oliver Naesen (Bel) 777

41. (36) Tim Wellens (Bel) 675

61. (62) Yves Lampaert (Bel) 465.55

63.(113) Paul Ackermann (Dui) 444

69. (64) Jelle Vanendert (Bel) 424.43

73. (67) Dries Devenyns (Bel) 400

77. (74) Jens Debusschere (Bel) 346

80. (75) Jurgen Roelants (Bel) 331

81. (74) Dylan Teuns (Bel) 330.57

115.(104) Edward Theuns (Bel) 171.19

130.(120) Thomas De Gendt (Bel) 131.43

146.(137) Pieter Serry (Bel) 102

148.(140) Bjorg Lambrecht (Bel) 101

156.(153) Serge Pauwels (Bel) 88

158.(147) Julien Vermote (Bel) 87

169.(160) Laurens De Plus (Bel) 75

172.(163) Floris De Tier (Bel) 73

183.(175) Stijn Vandenbergh (Bel) 63

195.(185) Jelle Wallays (Bel) 51.43

202.(199) Maarten Wynants (Bel) 48

224.(218) Baptiste Planckaert (Bel) 36

230.(223) Stef Cras (Bel) 34

256.(245) Remy Mertz (Bel) 25

257.(246) Nikolas Maes (Bel) 25

258.(271) Laurens De Vreese (Bel) 25

259.(248) Jasper De Buyst (Bel) 24

260.(249) Louis Vervaeke (Bel) 24

263.(252) Victor Campenaerts (Bel) 23.43

267.(258) Jens Keukeleire (Bel) 21.43

274.(274) Nathan Van Hooydonck (Bel) 20

278.(333) Jan Bakelants (Bel) 20

280.(268) Sander Armee (Bel) 20

284.(273) Frederik Frison (Bel) 20

286.(283) Iljo Keisse (Bel) 18.43

287.(275) Maxime Monfort (Bel) 18

290.(278) Tosh Van Der Sande (Bel) 18

306.(329) Tim Declerq (Bel) 13.55

333.(320) Jenthe Biermans (Bel) 10

358.(358) Tom Van Asbroeck (Bel) 5

361.(353) Gijs Van Hoecke (Bel) 5

Par équipes:

1. (1) Quick-Step Floors (Bel) 9769.97

2. (3) Team Sky (G-B) 8550

3. (4) BORA - hansgrohe (All) 6919

4. (2) Mitchelton-SCOTT (Aus) 6335.03

5. (5) BMC (USA) 6188.97

6. (6) Movistar (Esp) 5936

7. (7) Astana (Kaz) 5426

8. (8) Bahrain-Merida (Bah) 5122

9. (11) Lotto NL-Jumbo (P-B) 5029

10. (10) Sunweb (All) 5007.95

...

13. (12) Lotto Soudal 3393.01