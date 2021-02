Sagan, en retard de préparation, laissé de côté pour le week-end d'ouverture belge

En retard dans sa préparation après avoir été testé positif au coronavirus, Peter Sagan ne roulera pas lors du week-end d'ouverture belge de la saison cycliste les 27 et 28 février, a annoncé son équipe BORA-hansgrohe lundi.

Le Slovaque, 31 ans, avait été testé positif en stage en Espagne avec BORA-hansgrohe début février, tout comme son frère Juraj et un autre coureur slovaque Erik Baska.

Sa quarantaine est terminée, mais Sagan, toujours en Espagne lundi, doit en effet passer une batterie de tests dont les résultats détermineront sa reprise à l'entraînement.

"J'aurais bien aimé l'avoir avec nous, mais la décision a été prise aujourd'hui de le laisser de côté", a expliqué Jean-Pierre Heynderickx, un des directeur sportif de la formation allemande. "Il aurait aussi bien voulu être au Nieuwsblad et à Kuurne. Mais on ne veut pas se précipiter avec lui."

Le triple champion du monde n'a plus roulé depuis quatre ans au Circuit Het Nieuwsblad prévu cette année le 28 février et à Kuurne-Bruxelles-Kuurne lendemain. Le Slovaque avait terminé deux fois deuxième au Nieuwsblad en 2016 et 2017 et s'était imposé à Kuurne en 2017.

Ni Wout van Aert, ni le Néerlandais Mathieu van der Poel et donc ni Peter Sagan ne seront sur les premières classiques belges.