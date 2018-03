Sagan connait ses coéquipiers pour le Tour des Flandres

BORA-hansgrohe a annoncé mardi sa sélection pour le Tour des Flandres qui se déroulera dimanche. L'équipe allemande WorldTour s'est construite autour de son leader absolu et indiscutable, Peter Sagan.

Le Slovaque, triple champion du monde, a une nouvelle fois levé les bras lors de Gand-Wevelgem dimanche dernier. Il débutera la course à Anvers dimanche aux côtés de son frère Juraj Sagan, du Polonais Maciej Bodnar, de l'Italien Daniel Oss et des Allemands Marcus Burghardt, Christoph Pfingsten et Andreas Schillinger.

C'est la 8ème fois que Sagan prend part au Tour des Flandres. Il a gagné en 2016 et a décroché des places d'honneur en 2012 (5ème), 2013 (2ème) et 2015 (4ème). L'année passée, il n'avait terminé que 27ème après une chute en fin de course.